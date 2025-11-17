Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu: Yasal işlem başlatıldı
Yayınlanma:
Yalova'da, zabıta ekiplerince gerçekleştirilen market denetimlerinde, çok sayıda tarihi geçmiş ürün toplatılırken, mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin etiketi ve son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
ÜRÜNLER TEK TEK İNCELENDİ
Market raflarında bulunan ürünleri tek tek inceleyen ekipler, özellikle bozulmaya müsait gıda maddelerine yönelik kontrol sağladı.
ÜRÜNLERE EL KONULDU, YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri başta olmak üzere tavuk, döner, paket mantı ve yumurta gibi temel tüketim ürünlerinin satışa sunulduğu tespit edilirken, ürünlerin tamamına el konularak, işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak:DHA