Silivri'yi ziyaret eden EMEP’li İskender Bayhan: AİHM ve AYM kararlarını uygulayın

Silivri'yi ziyaret eden EMEP’li İskender Bayhan: AİHM ve AYM kararlarını uygulayın
Yayınlanma:
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan siyasetçi, gazeteci ve belediye başkanlarını ziyaret eden EMEP Milletvekilli İskender Bayhan, “Bir kez daha buradan Saray düzeninin temsilcilerine sesleniyoruz: AİHM kararlarını uygulayın. AYM kararlarını uygulayın. Basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını ayaklar altına almaktan vazgeçin.” ifadesini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci ve siyasetçilerle gerçekleştirdiği açık görüş sonrası cezaevi önünde açıklama yaptı. Bayhan, son dönemde uygulanan kayyum politikaları, basın özgürlüğüne yönelik baskılar ve hak ihlallerinin birçok ismin cezaevinde tutulmasına yol açtığını ifade etti.

Bayhan, Tele1’in kurucusu ve yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ın yanı sıra Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Hatay Milletvekili Can Atalay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile görüştüğünü belirterek, “Hepsinin kamuoyuna selamları var. Sağlık durumları iyi, Türkiye’nin geleceğine dair umutlarını koruyorlar” dedi.

Bayhan konuşmasına şöyle devam etti:

"HEPSİNİN SİZLERE, HEPİNİZE ÇOK SELAMLARI VAR"

"Hepsinin sağlıklı ve yarınlar açısından, gelecek açısından, Türkiye’ye, bu ülkenin işçilerine, emekçilerine, ezilen sömürülen halklarına hep iyi duyguları ve güzel mesajları var. Burada bir şeyi, günün özeti olacak bir gerçeği paylaşmak istiyorum. Merdan Yanardağ, basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının, kayyum politikasının toplamının hedefi olan bir kararın ürünü olarak; basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının en ileri düzeyde nasıl ayaklar altına alınacağının bir ifadesi olarak, bir kanala nasıl çöküleceğinin göstergesi olarak bu cezaevinde yatıyor.

"ALTIN ÇÖPE DÜŞSE DEĞERİNİ KAYBETMEZ, TENEKEYİ PARLATSANIZ ÇEYREK ALTIN BİLE ETMEZ"

Ama onların her birisi bu Marmara Kapalı Cezaevi’nde, Silivri’de şu gerçeği temsil ediyorlar, şu gerçeği hepimize gösteriyorlar: Altın çöpe düşse değerini kaybetmez, tenekeyi parlatsanız çeyrek altın bile etmez. Onun için bir kez daha buradan saray düzeninin temsilcilerine sesleniyoruz: AİHM kararlarını uygulayın. AYM kararlarını uygulayın. Basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını ayaklar altına almaktan vazgeçin."

Kaynak:ANKA

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Türkiye
İzinleri iptal edilmişti! Mahkemeden Papara lehine karar: Faaliyetlerine devam edecek
İzinleri iptal edilmişti! Mahkemeden Papara lehine karar: Faaliyetlerine devam edecek
Yasal süreç başlatılmıştı: Mavi Göl için karar verildi!
Yasal süreç başlatılmıştı: Mavi Göl için karar verildi!