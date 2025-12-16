Silivri'yi ziyaret eden EMEP’li İskender Bayhan: AİHM ve AYM kararlarını uygulayın

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci ve siyasetçilerle gerçekleştirdiği açık görüş sonrası cezaevi önünde açıklama yaptı. Bayhan, son dönemde uygulanan kayyum politikaları, basın özgürlüğüne yönelik baskılar ve hak ihlallerinin birçok ismin cezaevinde tutulmasına yol açtığını ifade etti.

Bayhan, Tele1’in kurucusu ve yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ın yanı sıra Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, Hatay Milletvekili Can Atalay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile görüştüğünü belirterek, “Hepsinin kamuoyuna selamları var. Sağlık durumları iyi, Türkiye’nin geleceğine dair umutlarını koruyorlar” dedi.

Bayhan konuşmasına şöyle devam etti:

"HEPSİNİN SİZLERE, HEPİNİZE ÇOK SELAMLARI VAR"

"Hepsinin sağlıklı ve yarınlar açısından, gelecek açısından, Türkiye’ye, bu ülkenin işçilerine, emekçilerine, ezilen sömürülen halklarına hep iyi duyguları ve güzel mesajları var. Burada bir şeyi, günün özeti olacak bir gerçeği paylaşmak istiyorum. Merdan Yanardağ, basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının, kayyum politikasının toplamının hedefi olan bir kararın ürünü olarak; basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının en ileri düzeyde nasıl ayaklar altına alınacağının bir ifadesi olarak, bir kanala nasıl çöküleceğinin göstergesi olarak bu cezaevinde yatıyor.

"ALTIN ÇÖPE DÜŞSE DEĞERİNİ KAYBETMEZ, TENEKEYİ PARLATSANIZ ÇEYREK ALTIN BİLE ETMEZ"

Ama onların her birisi bu Marmara Kapalı Cezaevi’nde, Silivri’de şu gerçeği temsil ediyorlar, şu gerçeği hepimize gösteriyorlar: Altın çöpe düşse değerini kaybetmez, tenekeyi parlatsanız çeyrek altın bile etmez. Onun için bir kez daha buradan saray düzeninin temsilcilerine sesleniyoruz: AİHM kararlarını uygulayın. AYM kararlarını uygulayın. Basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını ayaklar altına almaktan vazgeçin."