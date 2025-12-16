Gülşah Durbay için hayır yemeği dağıtıldı

Gülşah Durbay için hayır yemeği dağıtıldı
Yayınlanma:
Kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Manisa'da hayır yemeği dağıtıldı.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Henüz 37 yaşındayken yaşamını yitiren Durbay için hayır yemeği dağıtıldı.

Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri kabul ettiÖzgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri kabul etti

GÜLŞAH DURBAY İÇİN HAYIR YEMEĞİ DAĞITILDI

Kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve dün son yolculuğuna uğurlanan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına Cumhuriyet Meydanı’nda hayır yemeği düzenlendi.

Fatih Sergi Salonu’nda taziyelerin kabul edilmesinin ardından gerçekleştirilen yemek dağıtımında, vatandaşlar merhume Başkan Durbay için dualar etti.

693ef390b72d8e1edd6397ed.webp
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay 14 Aralık Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen yemek dağıtımına çevre belediyeler de destek verdi.

1c388850-c0d0-4a13-bf80-f71b17416226-w.png

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi’nin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’ne ait yemek ve su araçları meydanda vatandaşlara ikramda bulundu.

hq720.jpg
37 yaşında hayatını kaybeden Durbay pazartesi günü gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğrulandı

VATANDAŞLAR DURBAY'I DUALARLA ANDI

Yüzlerce vatandaşın katıldığı hayır yemeğinde uzun kuyruklar oluştu. Başkan Gülşah Durbay için dualar okuyan vatandaşlar, duaların ardından yemeklerini aldı.

Etkinlik boyunca Başkan Durbay için hayır duaları edildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki hayır yemeği, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı.

Kaynak:ANKA

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Türkiye
Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı: O anlar kamerada
Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı: O anlar kamerada
Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
İmamoğlu: İstanbul'da yaptık sıra tüm Türkiye'de
İmamoğlu: İstanbul'da yaptık sıra tüm Türkiye'de