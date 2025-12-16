Gülşah Durbay için hayır yemeği dağıtıldı

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Henüz 37 yaşındayken yaşamını yitiren Durbay için hayır yemeği dağıtıldı.

Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri kabul etti

GÜLŞAH DURBAY İÇİN HAYIR YEMEĞİ DAĞITILDI

Kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve dün son yolculuğuna uğurlanan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına Cumhuriyet Meydanı’nda hayır yemeği düzenlendi.

Fatih Sergi Salonu’nda taziyelerin kabul edilmesinin ardından gerçekleştirilen yemek dağıtımında, vatandaşlar merhume Başkan Durbay için dualar etti.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay 14 Aralık Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen yemek dağıtımına çevre belediyeler de destek verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi’nin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi’ne ait yemek ve su araçları meydanda vatandaşlara ikramda bulundu.

37 yaşında hayatını kaybeden Durbay pazartesi günü gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğrulandı

VATANDAŞLAR DURBAY'I DUALARLA ANDI

Yüzlerce vatandaşın katıldığı hayır yemeğinde uzun kuyruklar oluştu. Başkan Gülşah Durbay için dualar okuyan vatandaşlar, duaların ardından yemeklerini aldı.

Etkinlik boyunca Başkan Durbay için hayır duaları edildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki hayır yemeği, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı.