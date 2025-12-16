İmamoğlu: İstanbul'da yaptık sıra tüm Türkiye'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk Kent Ormanı'nda yapılanları anlatan bir video paylaşarak, "İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Şehrin ortasında yemyeşil bir alan yıllarca atıl bırakıldı. Adeta halktan saklandı. Ta ki 2019 yılına kadar.

Biz geldik ve Atatürk Kent Ormanı’nı halka kazandırdık. İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de"

— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) December 16, 2025

İMAMOĞLU ZİYARET ETMİŞTİ

Atatürk Kent Ormanı'nın eski adı Hacıosman Korusu'ydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Ekim 2019'da koruyu ziyaret etmiş ve korunun düzenlenerek bir kent ormanına dönüştürüleceğini açıklamıştı.

Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman Korusu adını taşırken İBB tarafından düzenlenerek, Atatürk Kent Ormanı adıyla yeniden açılmıştır.