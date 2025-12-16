İmamoğlu: İstanbul'da yaptık sıra tüm Türkiye'de

İmamoğlu: İstanbul'da yaptık sıra tüm Türkiye'de
Yayınlanma:
Ekrem İmamoğlu, Atatürk Kent Ormanı'nda yapılanları anlatan bir video paylaşarak "Şehrin ortasında yemyeşil bir alan yıllarca atıl bırakıldı. Adeta halktan saklandı. Biz geldik ve Atatürk Kent Ormanı’nı halka kazandırdık." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk Kent Ormanı'nda yapılanları anlatan bir video paylaşarak, "İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Şehrin ortasında yemyeşil bir alan yıllarca atıl bırakıldı. Adeta halktan saklandı.

Ta ki 2019 yılına kadar.
Biz geldik ve Atatürk Kent Ormanı’nı halka kazandırdık.

İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de"

İMAMOĞLU ZİYARET ETMİŞTİ

Atatürk Kent Ormanı'nın eski adı Hacıosman Korusu'ydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Ekim 2019'da koruyu ziyaret etmiş ve korunun düzenlenerek bir kent ormanına dönüştürüleceğini açıklamıştı.

Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman Korusu adını taşırken İBB tarafından düzenlenerek, Atatürk Kent Ormanı adıyla yeniden açılmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Türkiye
Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı: O anlar kamerada
Diyarbakır'da markete patlayıcı atıldı: O anlar kamerada
Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı
Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı