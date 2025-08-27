Tarihi geçmiş ürün satıyordu: Zincir market şubesi kapatıldı

Tarihi geçmiş ürün satıyordu: Zincir market şubesi kapatıldı
Çorum'da, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen zincir market şubesine 1 gün süreyle kapatma cezası verildi.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sürdürülen denetimlerde bir zincir market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, daha önce aynı markete uyarı cezası verilmesine rağmen ihlalin tekrarlanması üzerine Belediye Encümeni kararıyla şubenin 1 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

orum-1.jpg

Sabah saatlerinde markete giden zabıta ekiplerinin, mağazada yer alan oyun ve eğlence salonunun giriş çıkışlarına izin verilecek şekilde kapatma işlemini gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, marketin kapısına da bilgilendirme amaçlı uyarı yazısı asıldığı aktarıldı.

orum-3.jpg

Açıklamada, halk sağlığını korumaya yönelik fırın, market ve bakkallarda denetimlerin aralıksız sürdürüleceği, ayrıca kaldırım işgali konusunda da taviz verilmeyeceği kaydedildi.

orum-2.jpg

Kaynak:AA

