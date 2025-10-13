Tarihi geçmiş gıda satan restoran mühürledi

Tarihi geçmiş gıda satan restoran mühürledi
Yayınlanma:
Antalya'da, Alanya Belediysei tarihi geçmiş gıda satan restoranı mühürledi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restoran zincirine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satışa sunulduğu tespit edildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE DENERİM YAPILDI

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine yapılan denetim sonrası, halk sağlığını doğrudan tehdit eden işletme iki gün süreyle mühürlendi. Ayrıca işletmeye, eksikliklerin giderilmesi gerektiği ve aynı ihlalin tekrarlanması durumunda cezai işlemlerin artırılacağı uyarısı yapıldı.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

alanya-muhur.jpg

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü vurgulayarak, “Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet alması için denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Kimsenin halk sağlığıyla oynamasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

