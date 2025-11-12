Son dakika | Yağ fabrikasında patlama: Yaralılar var!

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesi bölümünde patlama sonrası çıkan yangında, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesinde saat 15.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ettiği belirtildi.

1'İ AĞIR 7 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken yaralanan 1'i ağır, 7 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.