SON DAKİKA|Kocaeli'deki parfüm deposu yangınıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikası yangınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Gelişmeyi, Adalet bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından duyurdu.

Tunç, "Kocaeli ilimizin Dilovası ilçesinde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili olarak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında;

7 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

6 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında, geçtiğimiz cumartesi günü çıkan yangında fabrikada işçi olarak çalışan Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetmişti.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında fabrikanın sahibi K.O., oğlu İ.O., yeğeni A.A.O. ile olayda ihmali olduğu değerlendirilen vardiya amirleri ve şüphelilerin kaçmasına yardım edenlerin de aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün (11 Kasım) adliyeye sevk edilmişti.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 7'si Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.