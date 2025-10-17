Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda alınmışlardı: 19 ünlünün 8'inin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla aralarında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan’ın da bulunduğu 19 ünlü isim 8 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan ünlülerin Adli Tıp sonuçları çıktı. Yapılan testlerde 19 ünlü ismin 8'inin kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

19 ÜNLÜNÜN 8'İNİN KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

Polat, Talu kardeşler, Tüzünataç ve Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı.

Aka, Akdülger, Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı THC-COOH uyuşturucu maddesine rastlandı.

İLAÇ KULLANIMINA BAĞLI POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise; Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı. Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi.

Ünlüleri baştan suçlu ilan eden Ahmet Hakan'a İrem Derici'den çok sert yanıt

İREM DERİCİ VE HADİSE'DE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLMEDİ

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan şarkıcılar Hadise ve İrem Derici serbest bırakıldıktan sonra yaptıkları açıklamada, uyuşturucu kullanmadıklarını belirtmişlerdi.

Emniyet işlemlerinin ardından Ankara'da sahneye çıkan Hadise, hayatında sigara bilr kullanmadığının altını çizerek "Hayatımda ilk defa sabah 6 buçukta korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı Hemen güvenliği aradım. Ne oluyor kim bu kapıdaki diye. Çünkü kapıyı açmak istemedim o saatte. Jandarma geldi dediler size almaya. Yani bu cümle korkunç bir cümle" demişti.

Uyuşturucu test sonucu çıkan İrem Derici'den ilk açıklama

"MAHALLE MAHALLE GEZİP O SONUÇLARI HER YERDE DOLAŞTIRACAĞIM"

Uyuşturucu kullanmadığını vurgulayan ünlüler arasında yer alan İrem Derici de olay sonrası düzenlediği basın toplantısında "Mahalle mahalle gezip o sonuçları her yerde dolaştıracağım" demişti.

Derici şu ifadeleri kullanmıştı: