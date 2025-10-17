Uyuşturucu test sonucu çıkan İrem Derici'den ilk açıklama

8 Ekim'de uyuşturucu soruşturmasında evinden alındıktan sonra serbest bırakılan İrem Derici'nin uyuşturucu test sonucu çıktı. Kanında uyuşturucu madde tespit edilmeyen ünlü şarkıcı sosyal medya hesabınan açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturmasında 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlaması yöneltilen 19 ünlü isim 8 Ekim'de sabah saatlerinde evlerinden alınmıştı.

ŞAFAK BASKINIYLA ALINAN ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU TESTLERİ ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapıldıktan serbest bırakılan aralarında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Dilan Polat, Engin Polat, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan’ın da bulunduğu 19 ünlü ismin test sonuçları çıktı.

Buna göre testleri alınan 19 kişiden sekiz kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

İrem Derici

İREM DERİCİ'DEN TEST SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kanında uyuşturucu maddeye rastlanmayan ünlü şarkıcı İrem Derici, serbest kaldıktan sonra "Test sonucumu mahalle mahalle gezdireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Derici, test sonuçlarının çıkmasının ardından bir açıklama daha yaptı. Sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada ünlü şarkıcı şunlara yer verdi:

"Eveeeet, raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum Beton Derici’ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de!"

DERİCİ'DEN AHMET HAKAN'A GÖNDERME

Derici ayrıca, operasyon ile ilgili "Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan'a dair de bir paylaşım yaptı.

İrem Derici Instagram paylaşımı (17.10.2025)

Instagram hesabından Ahmet Hakan'ın fotoğrafını paylaşan Derici 'Naber kız yanar döner' notunu düştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

