Esenyurt ve Zeytinburnu'nu Teksas'a çeviren suç örgütüne soruşturma!
Yayınlanma:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeytinburnu ve Esenyurt’ta birçok silahlı eylem gerçekleştiren ve liderliğini Ö.T.‘nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ve Zeytinburnu ilçelerinde; kıraathane, AVM, oto yıkama ve emlak ofisi gibi işletmeleri birçok defa kurşunlayan, yaralama eylemlerine girişen Ö.T.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne soruşturma başlattı.

20 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit, 6136 sayılı yasaya muhalefet ve mala zarar verme suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

g7ymfmtxwaay8ue.jpeg

"2025 yılı içerisinde ilimiz Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıraathane, AVM, oto yıkama ve emlak ofisi gibi işletmelere yönelik birçok kez kurşunlama ve ateşli silahlarla yaralama eylemleri gerçekleştiren, liderliğini Ö.T. isimli şahısın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit, 6136 sayılı yasaya muhalefet ve mala zarar verme suçlarından silahlı suç örgütü mensubu 20 şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 05.12.2025 tarihinde arama yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

