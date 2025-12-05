Esenyurt ve Zeytinburnu'nu Teksas'a çeviren suç örgütüne soruşturma!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ve Zeytinburnu ilçelerinde; kıraathane, AVM, oto yıkama ve emlak ofisi gibi işletmeleri birçok defa kurşunlayan, yaralama eylemlerine girişen Ö.T.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne soruşturma başlattı.

20 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme, kasten yaralama, nitelikli yağma, silahla tehdit, 6136 sayılı yasaya muhalefet ve mala zarar verme suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: