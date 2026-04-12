Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 17 kişi Adli Tıp'a getirildi

İstanbul'da yürütülen "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Etiler'deki eğlence mekanlarında düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde restoran ve eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren bir iş yeri için arama kararı çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı. Gözaltındaki 17 kişi ise Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

17 KİŞİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler, saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKÂNINDA ARAMA

Ekipler, Beşiktaş'taki eğlence mekanında yaptıkları arama çalışmalarının ardından iş yerinden ayrıldı. Arama sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE GETİRİLDİ

Öte yandan, Etiler Nisbetiye Caddesi'nde bulunan iki eğlence mekanında daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalar uzun süre devam etti.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler şöyle açıklanmıştı: Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel.