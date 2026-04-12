Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 17 kişi Adli Tıp'a getirildi

Son Dakika | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 17 kişi Adli Tıp'a getirildi
Son dakika... İstanbul'da yürütülen "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Etiler'deki eğlence mekanlarında düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. 17 kişinin tamamı, saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul'da yürütülen "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Etiler'deki eğlence mekanlarında düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Uyuşturucu" soruşturması kapsamında, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde restoran ve eğlence mekânı olarak faaliyet gösteren bir iş yeri için arama kararı çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde arama yaptı. Gözaltındaki 17 kişi ise Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

17 KİŞİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler, saç, kan ve idrar örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'TA EĞLENCE MEKÂNINDA ARAMA

Ekipler, Beşiktaş'taki eğlence mekanında yaptıkları arama çalışmalarının ardından iş yerinden ayrıldı. Arama sırasında herhangi bir suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Gözaltına alınan 8 ismin test sonucu açıklandıÜnlülere uyuşturucu soruşturması: Gözaltına alınan 8 ismin test sonucu açıklandı

NARKOTİK KÖPEKLERİ DE GETİRİLDİ

Öte yandan, Etiler Nisbetiye Caddesi'nde bulunan iki eğlence mekanında daha Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalar uzun süre devam etti.

Son dakika | Ünlülere gece yarısı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler belli olduSon dakika | Ünlülere gece yarısı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler şöyle açıklanmıştı: Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Türkiye
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır’da yangın paniği! 3 kişi dumandan etkilendi
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Atlas Çağlayan iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak
Özgür Özel İspanya yolcusu! Dünya liderleriyle buluşacak