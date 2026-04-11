Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Gözaltına alınan 8 ismin test sonucu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve uyuşturucu testi yapılan 8 ünlü ismin test sonuçları açıklandı. Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier ve İlkay Şencan’ın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak uyuşturucu testi yapılan Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, İlkay Şencan, Fikret Orman, Hakan Sabancı ve Burak Elmas’ın test sonuçları çıktı.

İBRAHİM ÇELİKKOL VE MUSTAFA CECELİ’NİN SONUCU POZİTİF!

İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan’ın, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri, Deha Bilimlier’in saç örneğinde ise kodein, kokain ve metabolitleri bulunduğu bildirildi.

İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti THC-COOH, saçında ise THC belirlendi. Mustafa Ceceli’nin kan örneği negatif çıkarken, saç örneğinde kokain ve metabolitleri (benzoilekgonin ve metilekgonin) tespit edildi.

FİKRET ORMAN VE HAKAN SABANCI’NIN TESTİ NEGATİF!

Fikret Orman, Hakan Sabancı ve Burak Elmas'ın test sonuçlarının ise negatif çıktığı bildirildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, Hande Erçel’in kan ve saç örneklerinde uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadı. Tırnak örneği ise kalıcı oje nedeniyle incelenemedi. Adli tıp raporunda sadece kullandığı ilaçların etken maddelerine yer verildi.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI!

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan 7 Nisan günü gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ünlüler, saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş ve 9 ünlü isim saç ve kan örneği vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

