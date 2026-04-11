Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sinem Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yurt dışına çıkış yasağı

Ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde olmadıkları için gözaltına alınamayan Sinem Ünsal ve Ahsen Eroğlu hakkında dosya üzerinden yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulandı. Ünsal jandarmada ifade verdikten sonra, Ahsen Eroğlu ise Adli Tıp’ta yapılan testin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamadıkları için gözaltına alınamayan Sinem Ünsal ve Ahsen Eroğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, aralarında ünlü oyuncu Burak Deniz ve rapçi Norm Ender'in de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.

İKİ İSME DE DOSYA ÜZERİNDEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda 14 kişiden 11'i gözaltına alındı. Gözaltı listesinde isimleri olan Sinem Ünsal ve Ahsen Eroğlu, adreslerinde olmadıkları için gözaltına alınamamışlardı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, gözaltına alınamadıkları için haklarında dosya üzerinden yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanan iki isim de bugün işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Bugün, jandarmada ifade veren Sinem Ünsal, telefonu incelendikten ve Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.

Ahsen Eroğlu ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin ardından adliyeye sevk edildi. Eroğlu, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra hakimliğe sevk edilmeden doğrudan serbest bırakıldı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

