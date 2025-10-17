Son dakika | Tayfun Kahraman hakkında tahliye başvurusu
Anayasa Mahkemesi, dün “Gezi Parkı Davası” kapsamında yaklaşık 4 yıldır tutuklu olan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında flaş bir karar aldı.
Kahraman'ın "Adil Yargılanma Hakkı"nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıklayan Yüksek Mahmeke, "Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı"ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti.
AYM, Tayfun Kahraman kararını açıkladı: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi
Anayamasa Mahkemesi'nin kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezaevinde ciddi sağlık sorunları da yaşayan Kahraman hakkında “Yargılamanın Yenilenmesi Kararı” vermesi bekleniyor.
Hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ın durumu ciddileşiyor
AVUKATINDAN TAHLİYE BAŞVURUSU
Öte yandan Tayfun Kahraman'nın avukatı Cansu Çifçi'nin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulunduğu öğrenildi.