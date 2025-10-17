Son dakika | Tayfun Kahraman hakkında tahliye başvurusu

Son dakika | Tayfun Kahraman hakkında tahliye başvurusu
Gezi Parkı tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın avukatı, Anayasa Mahkemesi'nin Kahraman hakkında verdiği hak ihlali ve yeniden yargılama kararının ardından tahliye başvurusunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi, dün “Gezi Parkı Davası” kapsamında yaklaşık 4 yıldır tutuklu olan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında flaş bir karar aldı.

Kahraman'ın "Adil Yargılanma Hakkı"nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıklayan Yüksek Mahmeke, "Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı"ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti.

AYM, Tayfun Kahraman kararını açıkladı: Adil yargılanma hakkı ihlal edildiAYM, Tayfun Kahraman kararını açıkladı: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi

Anayamasa Mahkemesi'nin kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezaevinde ciddi sağlık sorunları da yaşayan Kahraman hakkında “Yargılamanın Yenilenmesi Kararı” vermesi bekleniyor.

Hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ın durumu ciddileşiyorHastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ın durumu ciddileşiyor

AVUKATINDAN TAHLİYE BAŞVURUSU

Öte yandan Tayfun Kahraman'nın avukatı Cansu Çifçi'nin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

