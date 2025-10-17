AYM, Tayfun Kahraman kararını açıkladı: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi

AYM, Tayfun Kahraman kararını açıkladı: Adil yargılanma hakkı ihlal edildi
Yayınlanma:
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giyen şehir planlamacısı Tayfun Kahraman hakkında “adil yargılanma hakkı ihlali” kararı verdi. Resmi Gazetede yer alan kararın ardından yargılamanın yenilenmesinin ve infazın durdurulması bekleniyor.

Avukat Hüseyin Ersöz, müvekkili şehir planlamacısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği kararı sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Ersöz paylaşımında, “Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda ‘Gezi Parkı Davası’ olarak bilinen yargılamada Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme, hakkaniyete uygun yargılanma hakkından kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti” ifadelerini kullandı.

Ersöz, AYM’nin bu kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “yargılamanın yenilenmesi kararı” verilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Ersöz'ün sosyal medya paylaşımında yer alan bilgiler şu şekilde:

"Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI), kamuoyunda “Gezi Parkı Davası” adıyla bilinen yargılamada, Tayfun Kahraman’ın (@tayfun_kahraman) Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme Kararında, Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı’ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti. Bu karar sonrasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi taraından “Yargılamanın Yenilenmesi Kararı” verilmesi zorunlu.

Bu noktada, yargılamanın yenilenmesi sürecinde ciddi sağlık sorunları bulunan Tayfun Kahraman hakkında “İnfazın Durdurulması ve Tahliye Kararı” verilmesi de hakkaniyete uygun bir yaklaşım olacaktır. Zira Anayasa Mahkemesi’nin Kararında ortaya koyduğu gerekçeler, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemsi’nin Mahkumiyet Kararına yönelik ciddi eleştirleri de içinde barındırmaktadır."

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararı şu şekilde:

aym-tayfun-kahraman-karari.jpeg

aym-tayfun-kahraman-karari-2.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

