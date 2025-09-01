Kızının hayatının 3.5 yılını kaçırdı! Tayfun Kahraman'ın Vera'sı ilkokula başlıyor

Gezi Davası kapsamında 3,5 yıldır cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı eşi Meriç Demir Kahraman ve kızı Vera cezaevinde ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meriç Demir Kahraman, kızı Vera ile yeniden yargılanmasına karar verilen eşinin kavuşmaları için umutlandıklarını ifade ederek "Hayatta bazı anlar, bir kere yaşanır ve ömür boyu izi kalır. Ne yazık ki haksız yere, telafisi olmayan çok an kaçırdık" dedi.

TAYFUN KAHRAMAN'IN VERA'SI İLKOKULA BAŞLIYOR

Meriç Demir Kahraman, kızının ilkokula başlayacağını söylerken şunları kaydetti:

"Bugün eşim Tayfun Kahraman’ı Silivri Cezaevi’nde, kızımız Vera ile birlikte ziyaret ettik. Ailemiz için önemli ve özel bir gündü, çünkü Vera önümüzdeki hafta, ömrünün yeni bir evresine girecek, ilköğretime başlayacak. Hayatta bazı anlar, bir kere yaşanır ve ömür boyu izi kalır. Tıpkı okula ilk adım atılan an gibi. Ne yazık ki haksız yere, telafisi olmayan çok an kaçırdık. Umudumuz ve beklentimiz, Tayfun’un kızımızı okula kendisinin götürebilmesi, bir baba olarak kızının eğitim hayatına adım atışına eşlik edebilmesidir."

KIZININ HAYATININ 3.5 YILINI KAÇIRDI!

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanlığı yapan Tayfun Kahraman, 2013 yılında Gezi Parkı Direnişi sürecinde Taksim Dayanışması’nda yer aldı. Dayanışmanın önde gelen isimlerinden biri olarak kamuoyunun tanıdığı Tayfun Kahraman, 5 Haziran’da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile yapılan görüşmede vatandaşın taleplerini iletti.

Kamuoyunda Gezi Davası olarak bilinen davada “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan Tayfun Kahraman 18 yıl hapis cezası aldı.

Anayasa Mahkemesi ise 31 Temmuz'da, 18 yıllık hapis cezasının 3.5 yılını yatan Kahraman hakkında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine karar verdi. Karar oy çokluğu ile alındı.