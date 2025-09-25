Son dakika | Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye! 195'er yıla kadar hapis isteniyordu

Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' isimli hesapla tanınan Kıvanç ve Beril Talu çifti, yaklaşık 3 milyon 17 bin liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla 5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan İstanbul'a geldikleri sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmış, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Beril ve Kıvanç Talu'nun, 58 yıl 6'şar aydan 195'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan ve dava kapsamında tutuklu bulunan Talu çifti için tahliye kararı verildi.

