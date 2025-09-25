Ebru Gündeş 4. kez boşanıyor! Eşi 1 ay önce suç örgütü operasyonunda gözaltına alınmıştı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de evlendiği Murat Özdemir ile evliliğini bitirme kararı aldı.

Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık nedenini "fikir ayrılıkları" olarak belirtti. Ünlü şarkıcının yayımladığı açıklamanın tamamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim… Saygılarımla"

1 AY ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Murat Özdemir, 22 Ağustos 2025'te 'Selahattin Yılmaz Suç Örgütü' operasyonu kapsamında gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Ebru Gündeş, 2010 yılında Reza Zarrab'la evlenmişti. Mayıs 2021'de, Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açan Ebru Gündeş, 11 yıllık evliliğini bitirmişti.