Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından bildirilene göre 10 Kasım saat 1.06 tarihinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem 11.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Sındırgı gece yine sallandı: Çevre illerden hissedildi

DÜN YİNE SALLANMIŞTI

Yine AFAD tarafından bildirilene göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD tarafından yapılan bildirime göre bu depremin derinliği ise 7,14 kilometre olarak açıklanmıştı.

Son dakika | Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Bu depremle birlikte art arda depremlerle gündeme gelen Balıkesir Sındırgı'da yaklaşık 12 saat içerisinde 2 tane 4,5 büyüklüğünde deprem yaşanmış oldu.