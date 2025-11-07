Sındırgı gece yine sallandı: Çevre illerden hissedildi

Sındırgı gece yine sallandı: Çevre illerden hissedildi
Yayınlanma:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 14.71 kilometre derinliğinde kaydedilen ve çevre illerden de hissedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, bu sabah erken saatlerde hafif şiddette bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 04.52'de merkez üssü Sındırgı olarak kaydedildi.

Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...

DEPREMİN DERİNLİĞİ 14.71 KİLOMETRE

Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde ölçülen deprem, yerin 14.71 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Sındırgı ilçesinde belirgin bir şekilde hissedilirken, çevre illerde de kısa süreli bir tedirginlik yaşanmasına neden oldu.

Erken uyarı sistemi sonuç verdi! Sındırgı depremini Kandilli önceden bildiErken uyarı sistemi sonuç verdi! Sındırgı depremini Kandilli önceden bildi

CAN VE MAL KAYBI OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Depremin ardından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı açıklandı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların normal yaşamlarına devam ettiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

