Son dakika | Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 11.58'de yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-09
Saat:11:58:50 TSİ
Enlem:39.22667 N
Boylam:28.01389 E
Derinlik:7.14 km
Detay:
"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"
AFAD, Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.