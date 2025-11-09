Son dakika | Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 11.58'de yaşandığını bildirdi.

Erken uyarı sistemi sonuç verdi! Sındırgı depremini Kandilli önceden bildiErken uyarı sistemi sonuç verdi! Sındırgı depremini Kandilli önceden bildi

Merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 7.14 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD, Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Dervişoğlu'ndan AFAD'ın Sındırgı kararına tepkiDervişoğlu'ndan AFAD'ın Sındırgı kararına tepki

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 11.58'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

