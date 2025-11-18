Son dakika | Özgür Özel'e bir fezleke daha!

Son dakika | Özgür Özel'e bir fezleke daha!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... CHP Lideri Özgür Özel ve DEM Parti eş genel başkanlarından Tülay Hatimoğlulları'nın da aralarında olduğu isimler hakkında fezlekeler Meclis'e sunuldu.

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunulan isimler şu şekilde:

  1. CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel,
  2. DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları,
  3. CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır,
  4. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel,
  5. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,
  6. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,
  7. DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan,
  8. DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş,
  9. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez,
  10. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan
  11. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi

Özgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

ÖNCEKİNİN ÜZERİNDEN ÇOK GEÇMEDEN...

Geçtiğimiz günlerde aralarında yine CHP Lideri Özel'in olduğu 12 milletvekili hakkında Meclis'e 18 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

Özgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunulduÖzgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

Özgür Özel, TİP Başkanı Lideri Erkan Baş ve CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in aralarında olduğu dokunulmazlıkların kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edilmişti.

Kaynak:AA

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Kasımın ilk haftasında 1 ton esrar ele geçirildi
Kasımın ilk haftasında 1 ton esrar ele geçirildi
150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı
150 Kişi, dronlar, köpekler... Kayıp adamın bulunduğu yer herkesi şaşırttı
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi
AKP’li vekilin rektör kardeşine banyolu makam odası yapılacağı öne sürülmüştü! Dicle Üniversitesi’nden açıklama geldi