Son Dakika | Özgür Özel'den Silivri'de flaş açıklama

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Silivri'de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasını takip eden CHP lideri Özgür Özel davaya ara verildikten sonra açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına ara verilmesi sırasında açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar bu şekilde:

76 gündür yatanların aslında bir gün yatarı yoktu. Gencecik üniversite öğrencilerine siz protestoya giderseniz 75 günü cezaevinde geçirirsiniz diyor. Diğer gençlere, ailelere gözdağı. Kara düzenin en baş aktörüne sesleniyorum. Bugün o serbest kalan gençlerin ailesinden utanın. Çok mutluyuz ki hepsi serbest kaldılar.

Bir başka utanç yine aynı ekip AKP'nin kara düzeninin yaptığı diploma davası. Bugün Ekrem Başkan yargılanmadı, yargıladı. Bugün talimatla yazılmış iddianameyi o salonda temsil eden savcının yerinde olmak istemezdim. Bunu size yaptıran tek adamdan da mutlaka hesap soracağız.

35 yıl önce ilanla başvurmuş. İstanbul üniversitesi davet yapıyor. Kendi evindeki arkadaşı seslendi mahkeme salonunda. 'Benden bir yıl önce başvurup gitti' diye. Ne kendinden önce gidenlerin ne de sonra gidenler diploması iptal. Bu tarif ettiğiniz suçu kamu görevlileri sivil insanlarla işlediyse madem müştereken işlendi hepsi aynı davada yargılanmalı. Diğerleri nerede? Cevap yok. Yargı tarihinin en utanç verici iddianamesi. yine perişan, paçavra oldu. İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak. İmamoğlu bugün yargılanmadı, yargıladı.

BAHÇELİ'NİN "AHMET ÖZER SERBEST BIRAKILMALI" ÇIKIŞI...

Kent uzlaşısı ya da terör denilen, o gün Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı cezalandırmak için o gün yaptığı bir tercihten bugün vazgeçildi. Yanlıştan dönüldü, bunu doğru buluyorum.

Ahmet Özer'in bu işten tutukluluğu kalktı ama bunu bildikleri için alakasız bir yerden tutuklama getirdiler. Bugün hemen Resul Emrah şahan'ı öbür dosyadan sorguya almışlar, yani hem Bahçeli'nin gönlünü alacaklar, kent uzlaşısından tahliye edecekler ama öbür davadan tutuklamak... Bugüne kadar öbür davadan tek soru sorulmamış, Devlet bey açıklama yapınca o davadan sorguya alıyorlar. kötülüğün en çiğ görüntüsü...

KURULTAY DAVASINA İLİŞKİN

Partiyi yıpratmak için yapılan bir kötülük. Bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz. YSK ve AYM kararları ile sürecin hukukçular tarafından değerlendirilmesinde birileri demokrasiye düğüm atmaya çalışıyor. Asla ve asla bir şeyin kötüsünü görüp de onun motivasyonumu bozmasına izin vermem. Bugünden ne enerjimi düşünürüm ne de kötüyü bekler kötüyü düşünürüm. En iyisini düşünüp kötüyü bekler kötüyle mücadele ederim.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Türkiye
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Bisiklet sürerken başına isabet eden kurşunla can vermişti! O maganda yakalandı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Ölüme meydan okudu 10 yıl sonra ayağa kalktı
Son dakika | Edremit'te orman yangını
Son dakika | Edremit'te orman yangını