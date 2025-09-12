Son Dakika | Özgür Özel'den Silivri'de flaş açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına ara verilmesi sırasında açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar bu şekilde:

76 gündür yatanların aslında bir gün yatarı yoktu. Gencecik üniversite öğrencilerine siz protestoya giderseniz 75 günü cezaevinde geçirirsiniz diyor. Diğer gençlere, ailelere gözdağı. Kara düzenin en baş aktörüne sesleniyorum. Bugün o serbest kalan gençlerin ailesinden utanın. Çok mutluyuz ki hepsi serbest kaldılar.

Bir başka utanç yine aynı ekip AKP'nin kara düzeninin yaptığı diploma davası. Bugün Ekrem Başkan yargılanmadı, yargıladı. Bugün talimatla yazılmış iddianameyi o salonda temsil eden savcının yerinde olmak istemezdim. Bunu size yaptıran tek adamdan da mutlaka hesap soracağız.

35 yıl önce ilanla başvurmuş. İstanbul üniversitesi davet yapıyor. Kendi evindeki arkadaşı seslendi mahkeme salonunda. 'Benden bir yıl önce başvurup gitti' diye. Ne kendinden önce gidenlerin ne de sonra gidenler diploması iptal. Bu tarif ettiğiniz suçu kamu görevlileri sivil insanlarla işlediyse madem müştereken işlendi hepsi aynı davada yargılanmalı. Diğerleri nerede? Cevap yok. Yargı tarihinin en utanç verici iddianamesi. yine perişan, paçavra oldu. İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak. İmamoğlu bugün yargılanmadı, yargıladı.