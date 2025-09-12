Özel: Bugün de 19 Mart darbesinde aynı yerdeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül darbesinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eyül 1980 askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“12 Eylül 1980, demokrasi tarihimize kara bir lekedir. O gün darbenin karşısındaydık, bedel ödedik. Bugün de 19 Mart darbesinde aynı yerdeyiz, yine karşı duruyoruz, yine bedel ödüyoruz. Çünkü biz demokrasiye inanıyor, sadece milletimize güveniyoruz. 12 Eylül’ün ve demokrasiyi kesintiye uğratan her darbenin karşısında, her daim milletin yanındayız.”