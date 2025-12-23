Çanakkale'deki 'makaslı' cinayette sır çözülüyor: Annesiyle bir gün önce 'kız isteme' kavgası etmiş

Olay, 12 Aralık'ta Esenler Mahallesi'ndeki Barışkent Sitesi'nde meydana geldi. Emekli hemşire Fadime Yıldırım, önce boğulup ardından kafasına makas saplanmış halde bulundu. Olayı 112'ye ihbar eden avukat oğlu Özgün Yıldırım, çelişkili ifadeleri üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GİTAR ÇALIYORDUM, TANIMADIĞIM BİRİYLE BOĞUŞUYORDU"

Tutuklanan zanlının ifadesinde cinayeti reddettiği ve suçu meçhul bir saldırgana attığı öğrenildi. Özgün Yıldırım ifadesinde şunları söyledi:

"Birlikte kahvaltı yaptık, sonra odama geçip kulaklıkla gitar çaldım. Sigara içmek için annemin odasından balkona geçerken içeriden sesler duydum. Odaya girdiğimde bir adamın annemle boğuştuğunu gördüm. Elinde makas vardı, müdahale ettim ama adam kaçtı. Eve nasıl girdiğini bilmiyorum."

KAMERA KAYITLARI ZANLIYI YALANLADI

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı incelemede, apartmanın kamera görüntülerinde olay saatinde binaya giren ya da çıkan yabancı bir şahsın olmadığı tespit edildi. Bu durumun hatırlatılması üzerine zanlı, "Şahıs belki bodrumda saklanmıştır. Ben 6 ay psikolojik tedavi gördüm" diyerek kendisini savundu.

CİNAYETİN PERDE ARKASINDA EVLİLİK ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre, Özgün Yıldırım’ın bir süredir kız arkadaşını istemeye gitmek için annesine baskı yaptığı, Fadime Yıldırım’ın ise bu evliliğe şiddetle karşı çıktığı öne sürüldü. Anne ile oğulun olaydan bir gün önce de aynı konu nedeniyle sert bir kavga ettiği iddialar arasında yer aldı.