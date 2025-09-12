15 Eylül öncesinde 117 aydın CHP için birleşti: Özgür Özel yönetimini destekliyoruz

Eski Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere ve siyaset bilimci Prof. Dr. Nuray Mert, “Demokrasi onurumuzdur” başlıklı bir metin kaleme alarak “Demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyoruz” diyen akademisyenleri imza kampanyasına katılmaya çağırdı. 15 Eylül CHP Kurultayı davasından önce akademisyenler, kaleme aldıkları metni imza kampanyası dönüştürerek kampanyaya katılmak isteyen herkesi imza vermeye davet etti. Söz konusu metni, 117 akademisyen ve yazar imzaladı.

Metinde, “Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmadan onurlu bir yaşam süremeyiz. Demokrasiye sahip çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır” ifadelerinin yer aldığı metinde "İnsanın en son, en büyük kaybı onurunu yitirmektir" ifadelerine yer verilirken iktidarın sandıkta kaybedeceğini anladıktan sonra CHP'li belediyelere operasyon düzenleyerek yöneticilerini cezaevine attığı belirtildi.

“DEMOKRASİ ONURUMUZDUR”

"Demokrasi onurumuzdur" başlıklı imza metninin tam hali şu şekilde:

"Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmadan onurlu bir yaşam süremeyiz. Demokrasiye sahip çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır. Baskıcı rejimler, hak ve özgürlüklerimizi elimizden alarak onurumuzu zedeler. Güçleri sadece acizlere yetenler, sonuçta kendilerine karşı çıkanların tümünü aciz hale getirmeye çalışır. Baskıcı rejimler korku salarak acizlik, çaresizlik, umutsuzluk yayarak ayakta kalır. İnsanın en son, en büyük kaybı onurunu yitirmektir. Ülkemizde hak ve özgürlükler kaybı, demokrasi ayıbı artık bu noktaya varmıştır. Uzun süredir tüm demokratik alan, zemin ve kanalları ortadan kaldıran mevcut iktidar yapısı, sandıkta da kaybettiğini anladığı noktada doğrudan muhalefet partisini hedef aldı. Siyasal rakip olarak karşısına çıkan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, sandıkta ve meydanlarda yenemediği yerel yöneticileri zindana gönderme yolunu tuttu. Bu yol ile muhalefetin çözüleceğini, hak ve özgürlük arayışının biteceğini sandı. Ama öyle olmadı."

“MESELE İNSANLIK ONURU MESELESİ HALİNE GELDİ”

"Özgür Özel liderliğindeki CHP, bu süreçte demokratik muhalefetin en güçlü adresi haline geldi. O nedenle mevcut iktidar yapısı şimdi de tüm devlet gücünü kullanarak CHP’de Özgür Özel yönetimini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Artık mesele bir parti, hatta demokrasi meselesi olmasının ötesinde bir insanlık onuru meselesi haline geldi. Her geçen gün baskı ve dayatma siyasetinin dozunu artırıp alanını genişleten mevcut iktidar yapısına karşı sessiz kalmak, onursuzluk olur."

“BİR EŞİK NOKTASINDAYIZ”

"Geçmişte hak ve özgürlüklere sahip çıkmak için ses vermiş, çaba sarf etmiş pek çoğumuz, bir süredir boşunalık duygusuna teslim olmuş durumda. Oysa bu ülkede yaşayan hiç kimsenin, hiç olmazsa ses vermek sorumluluğundan kaçamayacağı bir eşik noktasındayız. O nedenle bu ülkenin geleceği için kaygılanan akademisyenler olarak, demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyor, tüm sivil inisiyatifleri de demokrasi ve onur mücadelesini güçlü biçimde büyütmeye davet ediyoruz."

Metni imzalayanlar ise şu şekilde:

Ahmet Alkan

Ahmet Aykaç

Ali Tirali

Ali Güvenç Kiraz

Ali Haydar Konca

Armağan Özel

Asuman Çakır

Ayhan Alkış

Ayşegül Devecioğlu

Ayşen Uysal

Bahadır Altan

Bekir S. Kocazeybek

Belgin Bıyıkoğlu

Berk Esen

Binnaz Toprak

Burak Can Çelik

Can Kakışım

Celal Yıldırım

Cem Özen

Cengiz Arın

Cenk Yiğiter

Ceren Belge

Cevat Demir

Deniz Özdemir

Dilşa Deniz

Doğan Bermek

Erdoğan Aydın

Ersin Kalaycıoğlu

Esen Aslandoğan

Esra Mungan

Eylem Çamuroğlu Çığ

Faruk Birtek

Fatih Ergin

Fatma Akdokur

Fatmagül Berktay

Gençay Gürsoy

Gülser Öztunalı Kayır

Gülseren Onanç

Günay Göksu Özdoğan

Gürhan Ertür

Hacer Ansal

Hakan Tahmaz

Hakan Yavuzyılmaz

Hasan Sınar

Haydar Ergülen

İbrahim Betil

İbrahim Yener

İhsan Eliaçık

İslam Özkan

İsmail Güzelsoy

İsmail Topkaya

Kadir Akın

Kuban Kural

Kumru Toktamış

Kuvvet Lordoğlu

Ludmila Denisenko

M.Oğuz Sinemillioğlu

Mehmet Ali Alpar

Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Meral Özbek

Meriç Taylan

Meryem Koray

Mete Tapan

Mine Eder

Murat Büyükyılmaz

Murat Özyüksel

Murat Kubilay

Nazan Aksoy

Necmiye Alpay

Nesrin Nas

Neşe İmeryüz

Nihal İncioğlu

Nilgün Kaner Koç

Nilgün Toker

Nilüfer Tapan

Nuray Mert

Olcay Kanal

Onur Hamzaoğlu

Orhan Silier

Orhan Şener Deliormanlı

Öget Öktem

Ömer Madra

Önder Özden

Özgür Emrah Gürel

Özlem Altıok

Özlem Özkan

Refik Baysal

Reşit Canbeyli

Rıdvan Hatun

Sefa Feza Arslan

Selçuk Erez

Sema Bayraktar

Serap Erdoğan

Serdar Arat

Sevgi Uçan Çubukçu

Sinan Hacıömeroğlu

Süleyman Çelebi

Şevket Pamuk

Şöhret Can Kolsuz

Taçlı Yazıcıoğlu

Tahir Özyurtseven

Tahsin Yeşildere

Temel İskit

Tezgül Çiftçioğlu

Tuğba Bozcaga

Tülin Dursun

Uğur Sönmez Özlü

Ümit Aktaş

Üstün Ergüder

Yasemin Bektaş

Yeşim Arat

Yücel Demirer

Zehra Arat

Zeynep Geçer











