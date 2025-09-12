15 Eylül öncesinde 117 aydın CHP için birleşti: Özgür Özel yönetimini destekliyoruz
Eski Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere ve siyaset bilimci Prof. Dr. Nuray Mert, “Demokrasi onurumuzdur” başlıklı bir metin kaleme alarak “Demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyoruz” diyen akademisyenleri imza kampanyasına katılmaya çağırdı. 15 Eylül CHP Kurultayı davasından önce akademisyenler, kaleme aldıkları metni imza kampanyası dönüştürerek kampanyaya katılmak isteyen herkesi imza vermeye davet etti. Söz konusu metni, 117 akademisyen ve yazar imzaladı.
Metinde, “Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmadan onurlu bir yaşam süremeyiz. Demokrasiye sahip çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır” ifadelerinin yer aldığı metinde "İnsanın en son, en büyük kaybı onurunu yitirmektir" ifadelerine yer verilirken iktidarın sandıkta kaybedeceğini anladıktan sonra CHP'li belediyelere operasyon düzenleyerek yöneticilerini cezaevine attığı belirtildi.
“DEMOKRASİ ONURUMUZDUR”
"Demokrasi onurumuzdur" başlıklı imza metninin tam hali şu şekilde:
"Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmadan onurlu bir yaşam süremeyiz. Demokrasiye sahip çıkmak onurumuza sahip çıkmaktır. Baskıcı rejimler, hak ve özgürlüklerimizi elimizden alarak onurumuzu zedeler. Güçleri sadece acizlere yetenler, sonuçta kendilerine karşı çıkanların tümünü aciz hale getirmeye çalışır. Baskıcı rejimler korku salarak acizlik, çaresizlik, umutsuzluk yayarak ayakta kalır. İnsanın en son, en büyük kaybı onurunu yitirmektir.
Ülkemizde hak ve özgürlükler kaybı, demokrasi ayıbı artık bu noktaya varmıştır. Uzun süredir tüm demokratik alan, zemin ve kanalları ortadan kaldıran mevcut iktidar yapısı, sandıkta da kaybettiğini anladığı noktada doğrudan muhalefet partisini hedef aldı. Siyasal rakip olarak karşısına çıkan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, sandıkta ve meydanlarda yenemediği yerel yöneticileri zindana gönderme yolunu tuttu. Bu yol ile muhalefetin çözüleceğini, hak ve özgürlük arayışının biteceğini sandı. Ama öyle olmadı."
“MESELE İNSANLIK ONURU MESELESİ HALİNE GELDİ”
"Özgür Özel liderliğindeki CHP, bu süreçte demokratik muhalefetin en güçlü adresi haline geldi. O nedenle mevcut iktidar yapısı şimdi de tüm devlet gücünü kullanarak CHP’de Özgür Özel yönetimini ortadan kaldırmaya çalışıyor.
Artık mesele bir parti, hatta demokrasi meselesi olmasının ötesinde bir insanlık onuru meselesi haline geldi. Her geçen gün baskı ve dayatma siyasetinin dozunu artırıp alanını genişleten mevcut iktidar yapısına karşı sessiz kalmak, onursuzluk olur."
“BİR EŞİK NOKTASINDAYIZ”
"Geçmişte hak ve özgürlüklere sahip çıkmak için ses vermiş, çaba sarf etmiş pek çoğumuz, bir süredir boşunalık duygusuna teslim olmuş durumda. Oysa bu ülkede yaşayan hiç kimsenin, hiç olmazsa ses vermek sorumluluğundan kaçamayacağı bir eşik noktasındayız.
O nedenle bu ülkenin geleceği için kaygılanan akademisyenler olarak, demokrasi ve onur mücadelesi için CHP ve Özgür Özel yönetimini destekliyor, tüm sivil inisiyatifleri de demokrasi ve onur mücadelesini güçlü biçimde büyütmeye davet ediyoruz."
Metni imzalayanlar ise şu şekilde:
Ahmet Alkan
Ahmet Aykaç
Ali Tirali
Ali Güvenç Kiraz
Ali Haydar Konca
Armağan Özel
Asuman Çakır
Ayhan Alkış
Ayşegül Devecioğlu
Ayşen Uysal
Bahadır Altan
Bekir S. Kocazeybek
Belgin Bıyıkoğlu
Berk Esen
Binnaz Toprak
Burak Can Çelik
Can Kakışım
Celal Yıldırım
Cem Özen
Cengiz Arın
Cenk Yiğiter
Ceren Belge
Cevat Demir
Deniz Özdemir
Dilşa Deniz
Doğan Bermek
Erdoğan Aydın
Ersin Kalaycıoğlu
Esen Aslandoğan
Esra Mungan
Eylem Çamuroğlu Çığ
Faruk Birtek
Fatih Ergin
Fatma Akdokur
Fatmagül Berktay
Gençay Gürsoy
Gülser Öztunalı Kayır
Gülseren Onanç
Günay Göksu Özdoğan
Gürhan Ertür
Hacer Ansal
Hakan Tahmaz
Hakan Yavuzyılmaz
Hasan Sınar
Haydar Ergülen
İbrahim Betil
İbrahim Yener
İhsan Eliaçık
İslam Özkan
İsmail Güzelsoy
İsmail Topkaya
Kadir Akın
Kuban Kural
Kumru Toktamış
Kuvvet Lordoğlu
Ludmila Denisenko
M.Oğuz Sinemillioğlu
Mehmet Ali Alpar
Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Meral Özbek
Meriç Taylan
Meryem Koray
Mete Tapan
Mine Eder
Murat Büyükyılmaz
Murat Özyüksel
Murat Kubilay
Nazan Aksoy
Necmiye Alpay
Nesrin Nas
Neşe İmeryüz
Nihal İncioğlu
Nilgün Kaner Koç
Nilgün Toker
Nilüfer Tapan
Nuray Mert
Olcay Kanal
Onur Hamzaoğlu
Orhan Silier
Orhan Şener Deliormanlı
Öget Öktem
Ömer Madra
Önder Özden
Özgür Emrah Gürel
Özlem Altıok
Özlem Özkan
Refik Baysal
Reşit Canbeyli
Rıdvan Hatun
Sefa Feza Arslan
Selçuk Erez
Sema Bayraktar
Serap Erdoğan
Serdar Arat
Sevgi Uçan Çubukçu
Sinan Hacıömeroğlu
Süleyman Çelebi
Şevket Pamuk
Şöhret Can Kolsuz
Taçlı Yazıcıoğlu
Tahir Özyurtseven
Tahsin Yeşildere
Temel İskit
Tezgül Çiftçioğlu
Tuğba Bozcaga
Tülin Dursun
Uğur Sönmez Özlü
Ümit Aktaş
Üstün Ergüder
Yasemin Bektaş
Yeşim Arat
Yücel Demirer
Zehra Arat
Zeynep Geçer