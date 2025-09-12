Ankara kulislerini sarsacak iddia! "Kılıçdaroğlu mutlak butlan için masaya oturdu"

Yayınlanma:
Eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Kurultay Davası ile ilgili, 'dönüş şartları' talep ettiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu, konuştuğu kişilere de bu şartların sağlanmazsa görevi kabul etmeyeceğini ifade ettiği söylendi.

15 Eylül'de görülecek Kurultay Davası öncesinde, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönüş yapacağı iddiaları yeniden gündemde. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına ve CHP’lilere yönelik sert polis müdahalesine dair tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu, kamuoyuna karşı hâlâ sessizliğini koruyor. Ancak kulislerde hareketlilik sürüyor.

Gazeteci Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden edindiği bilgileri paylaştı.

Meltem TV'de konuşan Balbay’a göre, Kılıçdaroğlu dar bir çevresiyle değerlendirmeler yapıyor. Bu görüşmelerde öne çıkan dört temel başlık var.

TEKİN'İN KAYYUM OLMASINI DEĞİL KAYYUMLUĞUNU BEĞENMEMİŞ!

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in süreci iyi yönetemediğini düşünüyor. Balbay'a göre, Kılıçdaroğlu'nun ilk tespiti şu: “Bu sürecin iyi yönetilmediğini düşünüyor.”

Göreve dönüşte “yasal garanti” arayışı

Kılıçdaroğlu, mahkemenin kararıyla yeniden genel başkanlık görevine gelmesi durumunda kısa süreliğine kalmak istemiyor. Bu nedenle, yeniden görev alması hâlinde “3 gün sonra gitmem” diyebileceği bir yasal zemin olup olmadığını sorgulamış. Balbay şöyle konuştu:

  • "Eğer görevi gelmesi durumunda mevcut yasal çerçevedeki bir garantiyi arıyor. Yani 3 gün sonra gitmem diyor. Bunun yasal zemini var mı diye"

Meltem TV moderatörünün, "Peki böyle bir garantiyi kim verebilir Kılıçdaroğlu'na?" sorusuna da Balbay, "Biz bu kadarını paylaşmış olalım" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun üçüncü şartı ise, yeniden genel başkanlık görevine gelmesi durumunda, partinin Genel Merkezi’nde İstanbul’daki gibi bir durumla karşılaşmak istememesi. Balbay, bu konuda şunları söyledi:

  • “Genel Merkez’e gitme koşullarının İstanbul’daki gibi olmaması gerektiğini söylüyor.”

İSTEDİĞİ ŞARTLAR OLMAZSA GÖREVİ REDDEDECEKMİŞ

Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesi için belirlediği koşulların karşılanmaması hâlinde, görevi reddetme ihtimali de masada. Balbay, bu olasılığı şöyle aktardı:

  • “Tatmin olmazsa görevi reddetme olasılığı yüzde 51.”

8 Eylül sonrası yoğun bir değerlendirme süreci

Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu’nun 8 Eylül’den bu yana yoğun bir değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti: “Özellikle 8 Eylül’den sonraki son 48 saatlik süreçte hayli yoğun bir değerlendirme içinde olduğunu söyleyebilirim.”

Kılıçdaroğlu, 2 Eylül’den bu yana hiçbir açıklama yapmadı. Sessizliğini sürdürse de Balbay, Kılıçdaroğlu'nun yoğun bir değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti:

  • "Kemal Bey açık açık konuşursa zaten çok daha netleşir her şey. Ama günlerdir yani özellikle 2 Eylül'den bugünü hiç konuşmuyor. Tamamen kapattı kendini ama 8 Eylül hani daha bir tabii tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ve hani kimi böyle duygularıyla ilgili böyle kulis bilgileri var ama onlar çok da hani paylaşılması gerekecek şeyler ama bunlar ben en azından hani bir gazeteci, bir yazar olarak kamuoyuna aktarma sorumluluğu hissettiğim bir durum. Yani bu fotoğraf şu anda bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani önümüzde 4 gün var toplam. Yani ve bu süreç içinde yani bu bu değerlendirmeleri böyle Anadolu diliyle okkaladığını söyleyebiliriz yani."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

