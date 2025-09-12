Son dakika | Saraçhane'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan 7 genç tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100. gününde Saraçhane’de düzenlenen mitingde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 7 genç, ilk duruşmada yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen 100. gün eylemlerine katılan ve burada attığı sloganlarda 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu işlediği gerekçesi ile tutuklanan 7 genç tahliye edildi.

Bugün tahliyelerine karar verilen 7 gencin yurtdışı yasağı bulunuyor. Gençlerin tahliye olmasının ardından davada tutuklu sanık/genç kalmadı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

