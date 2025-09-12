Son Dakika | İmamoğlu mahkemede Kılıçdaroğlu ve butlan sorusuna yanıt verdi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diplomasının tartışmalı bir şekilde iptal edilmesinin ardından 'belgede sahtecilik' iddiası ile ilk kez hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu, duruşma arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in düzenlendiği mitingleri şöyle değerlendirdi:

"Ben şöyle söyleyeyim tarih yazan bir genel başkan gördüm bir dostluk bir yoldaşlık bir adanmışlık

bir örnek dünyaya... Yaşadığımız olayın dünyada örneği yok 6-7 aydır bir mücadele"

KAYYUM TEKİN SORUSUNA YANIT

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması hakkındaki soruya İmamoğul şöyle yanıt verdi:

"Ülkenin sandığına geleceğine müdahale içim yanarak izledim çok acı bir durum. Ülkenin düzeni adına tehdittir. Bu chp meselesi değildir. Bunun gideceği yer tahmin dahi edilemez

AKP'de siyaset yapmış insanlar dahil dur denmesi şarttır.Herkesi bu işe karşı durmaya davet ediyorum.

Bu iş bir avuç insanın ihtirası üzerinden yapılmış bir basit eylem gibi düşünülemez

talimatın bu şekli bu ülkede bu şekilde olmaz"



15 Eylül'deki Kurultay Davası'na ilişkin İmamoğlu şöyle konuştu:

"En azından genel başkanımız muazzam mücadeleyi örgütlüyor. Bu CHP meselesi değil AKP'de siyaset mücadelesi vermiş insanların da meselesidir. Sandığın gelip gelmeyeceği meselesidir. Umut ederim ki o gün bu iş bu defter kapanır. Bu ülke bir günlük diyalog zeminine sahip olsun her şey değişir. Bu kavgayı isteyen aklın nasıl bir siyaset muhasebesi var anlaşılır bir şey değil"

KILIÇDAROĞLU'NUN SESSİZLİĞİNİ YORUMLADI

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerden beri süren suskunlıu hakkında İmamoğlu, "Ben de suskunluğumu koruyorum bu konuda umarım kendisi için doğru bir karar verir" dedi.

BAHÇELİ'YE SESLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü röportajında iddiamalerin ekimde yazılsın çağrısı ve değerlendirmeleri için İmamoğlu şunları dile getirdi:

Biz niye hapisteyiz niye tutukluyuz? Habire iftira atanı, insanları hainliğe zorlamanın ne faydası var

devlet tutsak alır mı rehin tutar mı?

Yargıda sahip olamadığımız bir tahmin neyi tahmin edebiliriz ne olacak yani milletin tamamını hapse mi koyacaksınız? Millet dört gözle nefes nefese sandık bekliyor

BEYKOZ'DAKİ İSTİFALARI DEĞERLENDİRDİ

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in istifa etmesi ve AKP'ye geçecek iddiası hakkında İmamoğlu şöyle konuştu:

"Çok acı bir durum çok utanacak... Bana yazdı görevimden istifa edeceğim diye ben mektup yazdım ona bak acele etme inşallah arkadaşımız serbest kalır konuşursunuz... Sonra ne olduysa böyle bir duruma düştü. Yazık etti kendine kızımız dediğimiz biri"

İmamoğlu, cezaevinde günlerinin nasıl geçtiği sorusuna da şöyle yanıt verdi: