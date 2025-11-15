Son Dakika | Ortaköy faciasında iki kişi daha hastanelik oldu! Ölenlerle aynı otelde kalıyorlardı

Son dakika... İkisi çocuk biri annenin öldüğü Ortaköy faciasındaki aile ile aynı otelde kalan iki kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri otelde inceleme yapıyor.

İstanbul Fatih’te otelde kalan Almanya'dan gelen Böcek ailesinden anne Çiğdem ile çocukları Kadir 6 yaşındaki Muhammed ve 3 yaşındaki Masal yaşamını yitirdi, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda entübe edildi. İlk olarak zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, otopsi raporlarında net bulguya ulaşılamadı.

Sabah'ın haberine göre; Savcılık dosyayı “şüpheli ölüm” olarak kayda geçti ve dış müdahale ihtimaliyle cinayet soruşturması başlatıldı.

FACİADA YENİ GELİŞME

Habertürk'ün haberine göre; üç kişinin öldüğü otelde kalan iki turist, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINA YARDIM İÇİN GİTTİ O DA BELİRTİ GÖSTERDİ

21 yaşındaki İtalyan turistin zehirlenme belirtileri nedeniyle sabah 4.30 sularında Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. İtalyan turistin, 23 yaşındaki Faslı turist arkadaşı da ona eşlik etti. Hastanede arkadaşın yardım için giden Faslı turist, bu sırada aynı belirtileri gösterdi. Bunun üzerine iki turiste hastanede tedavi altına alındı.

Kumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktıKumpir ve midyeden zehirlendi demişlerdi 'dış müdahale' şüphesi ortaya çıktı

Polis ekiplerinin oteli de incelemeye aldığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri otelde arama yapıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

