Son dakika | Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Sitemizi Haberler'de takip edin
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 18.56'da yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Datça ilçesi açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 23.56 kilometre derinliğinde meydana geldi.
