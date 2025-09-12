100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirirmesinin ardından bankalardaki faiz oranlarında da hareketlenme yaşandı. TCMB'nin kararının ardından 100 bin TL'lik kredisine yüzde kaç faiz uygulandığı merak konusu oldu. İşte banka banka yanıtı...

Sitemizi

Haberler'de takip edin