100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...

Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirirmesinin ardından bankalardaki faiz oranlarında da hareketlenme yaşandı. TCMB'nin kararının ardından 100 bin TL'lik kredisine yüzde kaç faiz uygulandığı merak konusu oldu. İşte banka banka yanıtı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz indirimine gitmeye başladı.

Bugün toplanan Kurul, politika faizini olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirdi. Kararla beraber faiz oranlarında da 250 baz puanlık bir düşüş yaşandı.

TCMB'nin kararının ardından araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, kamu ve öze bankaların sunduğu taşıt kredilerindeki faiz oranı, aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesini merak ediyor.

48 ay vade ve 100 bin TL konut kredisi faiz oranı kaç oldu? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme tutarları:

BankaFaiz&Kar Payı OranıAylık TaksitToplam Ödeme
Akbank%2,904.538,12 TL218.404 TL
Garanti BBVA%2,854.487,79 TL215.913 TL
Kuveyt Türk%2,984.619,13 TL222.293 TL
TEB%3,094.731,48 TL227.611 TL
Dünya Katılım%3,104.741,75 TL228.179 TL
Vakıf Katılım%3,154.793,22 TL230.574 TL
Türkiye İş Bankası%3,505.159,63 TL248.162 TL
Türkiye Finans%3,895.579,65 TL268.323 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

