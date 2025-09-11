Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi

Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirirken, faiz oranlarında 250 baz puanlık bir düşüş yaşandı. Merkezin kararının ardından 1.000.000 TL'lik konut kredisine yüzde kaç faiz uygulandığı merak konusu oldu. İşte yanıtı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından aylar sonra yeniden faiz indirimine gitmeye başladı.

Bugün toplanan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43'ten yüzde 40,5'e indirdi. Kararla beraber faiz oranlarında da 250 baz puanlık bir düşüş yaşandı.

TCMB'nin kararının ardından ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, kamu ve öze bankaların sunduğu konut kredilerindeki faiz oranı, aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesini araştırıyor.

24 ay vade ve 1 milyon TL konut kredisi faiz oranı kaç olacak? İşte banka banka konut kredisi faiz oranları:

BankaFaiz OranıAylık TaksitToplam Ödeme
Akbank%3,2060.326,80 TL1.478.603 TL
Garanti BBVA%2,9958.983,83 TL1.447.061 TL
Kuveyt Türk%2,8658.160,48 TL1.420.437 TL
Vakıf Katılım%2,8958.349,94 TL1.422.398 TL
Dünya Katılım%2,8958.349,94 TL1.428.942 TL
Türkiye İş Bankası%3,0159.111,04 TL1.450.364 TL
Yapı Kredi%3,4061.620,59 TL1.502.468 TL
Türkiye Finans%3,6563.257,83 TL1.536.887 TL
ING%4,0966.192,58 TL1.610.405 TL

