İş dünyası faiz kararından memnun ama daha fazlasını istiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek %43’ten %40,5’e düşürmesi, iş dünyası temsilcileri tarafından olumlu bir adım olarak değerlendirildi. ATO ve İTO'dan gelen açıklamalarda, faiz indiriminin sürdürülmesi ve kredi kanallarının üretim ile ihracata açılması gerektiği vurgulandı.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: FAİZ DÜŞÜŞÜ REEL SEKTÖRE YANSIMALI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB'nin faiz indirimi kararını enflasyondaki düşüşle uyumlu bir adım olarak yorumladı.

Avdagiç açıklamasında, “250 baz puanlık indirimi olumlu buluyoruz. Ancak asıl önemli olan, bu düşüşün piyasa faizlerine hızla yansıtılması ve ihracata yönelik kredi kanallarının selektif şekilde genişletilmesidir” ifadelerini kullandı.

Üretim finansmanında yaşanan maliyet artışlarının dolaylı yoldan enflasyonu tetikleyebileceğine dikkat çeken Avdagiç, sıkı para politikalarının, üretim ve ihracatı kısıtlamadan sürdürülmesinin enflasyonla mücadeleyi daha etkin hale getireceğini belirtti.

ATO BAŞKANI BARAN: KREDİLERDE KOLAYLIK SAĞLANMALI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını iş dünyasının finansal yükünü azaltacak önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Baran, yaptığı değerlendirmede şu görüşleri paylaştı:

“Kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak tek haneli enflasyon hedefinden taviz verilmeden faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz. Bankaların da bu adımı dikkate alarak, özellikle KOBİ’lere uygun finansman olanakları sunması gerekiyor.”

Sanayi ve stratejik sektörler açısından krediye erişimin kolaylaştırılmasının büyüme ve istihdam açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Baran, uygun faizli kredilerin üretim ve yatırım iştahını artıracağını ifade etti.