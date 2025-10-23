Son dakika | KAAN gelene kadar Eurofighter! MSB açıkladı

Son dakika | KAAN gelene kadar Eurofighter! MSB açıkladı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, KAAN savaş uçaklarının tedariği sağlanana kadar Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Türk Hava Kuvvetleri “Eurofighter” savaş uçaklarının alınacağına ilişkin iddialar bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

savas-ucagi.jpg

KAAN GELENE KADAR EUROFIGHTER!

Açıklamada KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir." açıklaması yapıldı.

GAZZE GÖREV GÜCÜ AÇIKLAMASI

Gazze Görev Gücü'nde Türk askerinin görev yapıp yapmayacağına ilişkin soru yönetildi. Türk askerinin göreve hazır olduğu belirtilerek Gazze için kurulan merkezler hakkında açıklama yapıldı.

MSB'den Mehmetçik Gazze'de göreve hazır mesajıMSB'den Mehmetçik Gazze'de göreve hazır mesajı

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır.

TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Bu bağlamda, TSK devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının dört garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

