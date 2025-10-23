Son dakika | KAAN gelene kadar Eurofighter! MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Türk Hava Kuvvetleri “Eurofighter” savaş uçaklarının alınacağına ilişkin iddialar bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı.

KAAN GELENE KADAR EUROFIGHTER!

Açıklamada KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir." açıklaması yapıldı.

GAZZE GÖREV GÜCÜ AÇIKLAMASI

Gazze Görev Gücü'nde Türk askerinin görev yapıp yapmayacağına ilişkin soru yönetildi. Türk askerinin göreve hazır olduğu belirtilerek Gazze için kurulan merkezler hakkında açıklama yapıldı.

MSB'den Mehmetçik Gazze'de göreve hazır mesajı

Açıklamada şunlar ifade edildi: