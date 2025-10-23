Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etme kararına karşı şu tepkiyi gösterdi:

"İsrail'in Gazze'de tesis edilen ateşkes anlaşmasına tümüyle uymasını, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen ekipmanların ve insani yardım malzemelerinin girişini engellememesini bekliyoruz. Ayrıca, Filistin toprağı olan ve işgal altında bulunan Batı Şeria’nın ilhakına yönelik İsrail meclisinde alınan hukuksuz kararı reddediyor; bölgedeki barış, huzur ve istikrar arayışlarına engel olma amacıyla atılan bu saldırgan ve provokatif adımın Batı Şeria’nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğinin altını çiziyoruz"

Gazze Görev Gücü'nde Türk askerinin görev yapıp yapmayacağına ilişkin soruda yönetildi.

Türk askerinin göreve hazır olduğu belirtilerek Gazze için kurulan merkezler hakkında açıklama yapıldı.

Şunları ifade edildi:

İsrail ateşkes dinlemedi! Bir günde 45 kişi öldürüldü

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force-ISF)'nün kurulması planlanmaktadır.

TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Bu bağlamda, TSK devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının dört garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir."