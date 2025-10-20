İsrail ateşkes dinlemedi! Bir günde 45 kişi öldürüldü

İsrail ordusunun ateşkese karşın son 24 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirdi. Ateşkesin ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda ise 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son veriler paylaşıldı. Buna göre, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 12’si enkaz altından çıkarılan 57 kişinin cansız bedeni ve 158 yaralı ulaştırıldı.

aa-20251020-39469011-39468992-sivil-savunma-ekipleri-enkaz-altindaki-cenazeleri-cikarmak-icin-calismalara-basladi-1.jpgSivil savunma ekipleri, enkaz altındaki cenazeleri çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

24 SAATTE 45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakanlık, ateşkese karşın sivilleri hedef alan saldırılarda 45 kişinin hayatını kaybettiğini, 158 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 68 bin 216’ya, yaralıların sayısı ise 170 bin 361’e çıktı.

ATEŞKESTEN SONRA 80 KİŞİ ÖLDÜ

Ateşkes mutabakatının yürürlüğe girdiği tarihten bu yana süren saldırılarda ölen Filistinli sayısının 80’e, yaralı sayısının 303’e yükseldiği belirtilen açıklamada, ateşkesten sonra enkaz altından 426 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtildi.

Gazze’de hâlâ binlerce kişinin enkaz altında olduğu, arama-kurtarma çalışmalarının ise büyük zorluklarla sürdüğü ifade ediliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

