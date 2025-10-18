İsrail ateşkese rağmen vurdu! Hamas'tan tepki geldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 29 artarak 68 bin 116’ya yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu yaşanan can kayıpları, yaralı sayısı ve enkaz altından çıkarılan cenazelere ilişkin son veriler kamuoyuyla paylaştı.

Hamas'tan arabulucu ülkelere çağrı: İsrail'in ateşkese saygı göstermesi sağlanmalı

Buna göre, son 48 saat içinde bölgedeki hastanelere 23’ü enkaz altından çıkarılan toplam 29 ölü ile 21 yaralı getirildi. Açıklamada, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

68 BİN 116 KİŞİ ÖLDÜ

Bakanlık, İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda toplam ölü sayısının 68 bin 116’ya, yaralı sayısının ise 170 bin 200’e ulaştığını duyurdu. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu ifade edildi.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ve Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmuştu. Taraflar arasında imzalanan anlaşma 10 Ekim’de yürürlüğe girmiş, İsrail ordusunun da “sarı hat” olarak tanımlanan bölgeye çekildiği açıklanmıştı.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN VURDU: 7 KİŞİ ÖLDÜ

Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusunun dün evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtığı, 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hamas, bu saldırıyı “ateşkesin açık ihlali” olarak nitelendirdi.

TUTUKLU DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN EYLEM DÜZENLENDİ

İsrail ordusu 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte çok sayıda Filistinli doktor ve sağlık görevlisine alıkoydu. Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi önünde toplanan İsrail hapishanelerinde hala tutuklu bulunan doktor ve sağlık görevlilerin aileleri, yakınlarının serbest bırakılması için gösteri