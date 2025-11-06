Son Dakika | MSB Suriyeli askeri öğrenci iddialarına yanıt verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucsu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında anarak sözlerine başladı.

MSB, geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Suriyeli askeri öğrencilerin de eğitim göreceğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Suriyeli askeri öğrencilerin TSK'da görev yapacağı öne sürüldü. MSB bu iddiaya yanıt verdi. MSB şunları ifade etti:

49 Suriyeli Harp Okulları'nda eğitim görecek

"Bakanlığımız birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Bu çerçevede, yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir.

MSÜ'nün kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar; ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK), Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır. Bu kapsamda, Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya, kurumlarımızı hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."