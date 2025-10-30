49 Suriyeli Harp Okulları'nda eğitim görecek

Millî Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) son faaliyetlerini açıkladı.

Son bir haftada yedi PKK’lı teröristin teslim olduğunu duyuran Aktürk, Suriye’de Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde tespit edilen 6 kilometrelik tünelin imha edildiğini belirtti. Böylece harekât bölgelerinde imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 708 kilometreye ulaştı.

Aktürk şu bilgileri paylaştı:

“Sınırlarımızda son bir haftada 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 kişi yakalandı.”

881 kişinin yasa dışı geçişi sınırda engellendi. Bu rakamlarla birlikte yıl başından bu yana yakalanan kişi sayısı 8 bin 205’e, engellenen geçişler ise 55 bin 600’e çıktı. Van sınırında 123 kilogram uyuşturucu, Hakkâri sınırında ise 36 kilogram sarma altın ele geçirildi.

Aktürk, Millî Savunma Üniversitesi'nde 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay yüksekokulu öğrencisinin eğitim gördüğünü söyledi.

Aktürk, 49 Suriyeli'nin Türk ordusu tarafından eğitileceğini açıkladı:

“Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın iş birliği çerçevesinde imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Harp Okullarımızda yarın (31 Ekim) eğitime başlaması planlanmaktadır.”

Savunma sanayii alanındaki gelişmeleri de aktaran Aktürk, modernize edilen M60T tanklarının muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığını ve tankların envantere alındığını bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin silah ve mühimmat teslimatlarının sürdüğünü de vurguladı.

Pakistan MİLGEM Projesi kapsamındaki ikinci gemi KHAIBAR’ın atış testlerinin 23 Ekim’de başarıyla yapıldığını duyuran Aktürk, TSK'nın “Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini” belirtti.

Bakanlık, Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak amacıyla 27 Ekim’de İngiltere ile yeni bir savaş uçağı tedarik sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Söz konusu 20 uçağın ve ekipmanların toplam maliyeti yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini olarak açıklandı. Katar ve Umman’dan yapılacak Eurofighter tedarikine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

Aktürk şu bilgileri verdi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir."

Bakanlık, Suriye ile yapılan askeri iş birliğinin kapsamını da değerlendirdi. 13 Ağustos’ta imzalanan mutabakat zaptı sonrası, Suriye ordusunun kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Suriye ordusuna bağlı bazı birliklerin TSK'ya ait eğitim alanlarında eğitim gördüğü belirtildi.

Aktürk şunları ifade etti:

"Suriye hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. 13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrası Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu kapsamda, Suriye ordusunun kapasite geliştirme ihtiyacını karşılamak amacıyla, Suriye ordusunun bir kısım birlikleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarından faydalanarak ülkemizde askeri eğitimler icra etmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 'Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu' ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir.""