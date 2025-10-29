Şimdiye kadar Almanlardı: Geçen sene en çok Suriyelilere aşık olmuşuz!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2024 yılı “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” raporu, Türk vatandaşlarının evlilik tercihlerinde dikkat çekici değişimleri ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre Türk kadınları, 2023 yılında en çok Alman erkeklerle evlenirken, 2024’te bu sırayı %20,6 oranla Suriyeli erkekler aldı. Böylece Alman erkekler uzun yıllardır sürdürdükleri liderliği kaybetti.

Türk erkeklerinin yabancı eş tercihlerinde ise tablo değişmedi. Erkekler, %12,1 oranla Suriyeli ve Özbek kadınlarla evlenerek listenin zirvesinde yer aldı.

Rapor, Türkiye’nin aile yapısındaki değişimi ve boşanma eğilimlerini de gözler önüne serdi. 2024 yılında boşanan çiftlerin sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık 16 bin artışla 171 bin 881’den 187 bin 343’e yükseldi.

ANTALYA BOŞANMA ORANINDA ZİRVEDE

İller bazında yapılan değerlendirmeye göre, 2024 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,29 ile Antalya oldu.

Boşanma oranının en düşük olduğu il ise binde 0,45 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

TÜİK’in 2024 verileri, Türkiye’de hem uluslararası evliliklerin yön değiştirdiğini, hem de boşanma oranlarının artmaya devam ettiğini ortaya koydu.