Son dakika! Meclis'te çocuk istismarına 4 gözaltı!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Meclis'teki çocuk istismarı soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Meclis'te stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden D.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada dün bir kişi tutuklandı.

4 MECLİS ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında inceleme başlatıldığı belirtilmişti. 4 Meclis çalışanının gözaltına alındığı öğrenildi.

meclis-1.jpg

TBMM kartını paylaşıp "tacize uğradım" dedi! Çocuktan yardım çığlığıTBMM kartını paylaşıp "tacize uğradım" dedi! Çocuktan yardım çığlığı

TBMM'de taciz edilen çocuk konuştu! "Herkes biliyordu ama sustu"TBMM'de taciz edilen çocuk konuştu! "Herkes biliyordu ama sustu"

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi kız çocuklarının, Meclis personeli tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. Skandal, 16 yaşındaki bir öğrencinin kendisine gönderilen mesajı yetkililere göstermesiyle açığa çıkarken, öğrencilerden birinin babasının konuyu savcılığa taşıdığı öğrenilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

