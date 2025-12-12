Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti

Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti
Yayınlanma:
Cinsel istismar ve darp nedeniyle 2 yaşında hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili paylaşımı nedeniyle, "hakaret" suçundan yargılanan Gülben Ergen'in beraatine karar verildi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen’in Sıla bebek cinayetine ilişkin, hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını alıntılaması nedeniyle 'Hakaret' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

İstanbul Adalet Sarayı 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen talimat duruşmasına, sanık Gülben Ergen ve avukatı katıldı.

gulben-ergenin-beraatine-karar-verildi-2.jpg

"ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Gülben Ergen, şu ifadeleri kullandı:

"Bana iddianamede okumuş olduğunuz kelimeleri kullanmayacağım. Ancak söz konusu tweeti suç işleme kastım olmadan alıntıladım. Ben Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte toplamda 59 adet anaokulu projesinde bulundum. Ayrıca 'Çocuklar Gülsün Diye' Derneği’nin kurucusu ve başkanıyım. Ben hem Sıla Bebek davasında hem Rojin Kabaiş, Narin Güran, Ahmet Minguzzi davalarında aileleriyle de görüşüp elimden geleni yaptım.

Ben sanatçı kimliğimin yanında özellikle çocuklara karşı işlenen suçlarda aktivistlik de yaparım. Ben Ümit Ali Yeniçeri isimli kişiyi tanımam. Sıla bebeğin iki buçuk yaşında toprağa verilmesinden duyduğum üzüntüyle, hakaret kastı olmadan tweeti alıntıladım. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Böyle bir davadan hem sizi hem adliyeyi meşgul ettiğim için ayrıca üzgünüm.

Ben yaşadığım sürece çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadelemi sürdüreceğim. Sıla Bebek, Rojin, Ahmet Minguzzi gibi diğer çocuklarda olduğu gibi bu dosyada da hassasiyetim sebebiyle tweetler attım. Ancak ben kimsenin şahsına hakaret etmedim. Hakaret unsuru barındıran tweeti alıntılayarak kendi yorumumu yazdım. Bu süreçten çıkaracağım dersler var. Bunlardan biri de hakaret içeren bir tweeti dahi alıntılamamam gerektiğidir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

gulben-ergenin-beraatine-karar-verildi-3.jpg

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Gülben Ergen’in yapmış olduğu paylaşımın rencide edici nitelikte olmadığı ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Gülben Ergen, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim, mücadelem hiç bir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim" dedi.

gulben-ergenin-beraatine-karar-verildi-1.jpg

NE OLMUŞTU?

Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili atılan bir tweeti alıntılayarak, "İnsan suretinde yaratıklar Sıla’ya nasıl kıydınız. Bebek o bebek. Süt kokan bebek. Altı bezli bebek. Sesi çıkmayan bebek" ifadelerini kullanmış ve paylaşımı nedeniyle geçtiğimiz aylarda savcılıkta ifade vermişti.

Kaynak:DHA

