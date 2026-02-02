Bir kentte eğitime kar engeli

Bu defa Trakya'dan gelen soğuk hava dalgası yurtta etkili olmaya başladı. Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Açıklama Kırklareli Valiliği tarafından yapıldı. Açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu.

Foto: Havaforum X hesabı

KAMU KURUMLARINA DA KAR ENGELİ

Kırklareli Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda kar yağışının Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize çevrelerinde 10-20 cm etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Valilikten gelen açıklama şu şekilde: