Bir kentte eğitime kar engeli
Bu defa Trakya'dan gelen soğuk hava dalgası yurtta etkili olmaya başladı. Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Açıklama Kırklareli Valiliği tarafından yapıldı. Açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu.
KAMU KURUMLARINA DA KAR ENGELİ
Kırklareli Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda kar yağışının Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize çevrelerinde 10-20 cm etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Valilikten gelen açıklama şu şekilde:
KAMUOYUNA DUYURU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan Kırklareli Hava Tahmin Raporu Değerlendirmesi doğrultusunda, havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Kar yağışının, Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması ve en düşük sıcaklığın -2 °C, en yüksek sıcaklığın -1°C olması beklendiğinden;
02 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ GÜNÜ ;
Merkez İlçemizde, tüm resmî okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malul gazi, engelli ve hamile personel 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.