Bir kentte eğitime kar engeli

Bir kentte eğitime kar engeli
Yayınlanma:
Trakya'dan gelen soğuk hava dalgası kar yağışlarını da beraberinde getirdi. Kırklareli'nde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bu defa Trakya'dan gelen soğuk hava dalgası yurtta etkili olmaya başladı. Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Açıklama Kırklareli Valiliği tarafından yapıldı. Açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu.

haf-0bkwwae9-kd.jpg
Foto: Havaforum X hesabı

KAMU KURUMLARINA DA KAR ENGELİ

Kırklareli Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda kar yağışının Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize çevrelerinde 10-20 cm etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Valilikten gelen açıklama şu şekilde:

KAMUOYUNA DUYURU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan Kırklareli Hava Tahmin Raporu Değerlendirmesi doğrultusunda, havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Kar yağışının, Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması ve en düşük sıcaklığın -2 °C, en yüksek sıcaklığın -1°C olması beklendiğinden;

02 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ GÜNÜ ;

Merkez İlçemizde, tüm resmî okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malul gazi, engelli ve hamile personel 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Türkiye
Meteoroloji 53 ili uyardı, AKOM İstanbul'a saat verdi! Hava buz gibi olacak
Meteoroloji 53 ili uyardı, AKOM İstanbul'a saat verdi! Hava buz gibi olacak
Özel jet İmamoğlu'nun demişlerdi: Uçağın 'koyu reisçi' sahibine bir ihale daha
Özel jet İmamoğlu'nun demişlerdi: Uçağın 'koyu reisçi' sahibine bir ihale daha