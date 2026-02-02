Meteoroloji 53 ili uyardı, AKOM İstanbul'a saat verdi! Hava buz gibi olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde bugün hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

53 İL İÇİN SARI VE TUTUNCU KODLA UYARI

MGM, değerlendirmeleri sonucunda 53 il için sarı ve turuncu kodla uyarı verdi. Bu iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce.

AKOM'DAN İSTANBUL TAHMİNİ: HAVA BUZ KESECEK

Balkanlar'dan gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası Trakya üzerinden yurda giriş yapması ile İstanbul'da da havalar hayli soğudu. AKOM, bugün sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'ne giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıklarının, hava sistemindeki değişimle 7 derece seviyelerine gerilediği belirtildi. Gece etkisini azaltması öngörülen yağışların sabahtan itibaren yeniden etkili olmaya başlamasının beklendiği ifade edildi.