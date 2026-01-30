Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti

Türkiye genelinde geçen yıl 0–4 yaş aralığındaki daireler esas alındığında ortalama konut satış fiyatları yıllık yüzde 30,74 artış gösterdi. Aynı dönemde TÜFE’nin yüzde 30,89 olarak gerçekleşmesi, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun bir miktar altında kaldığını ve sınırlı bir reel gerilemeye işaret etti.

Bu dönemde Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 milyon 507 bin TL olarak hesaplandı. Veriler, konut fiyatlarının genel olarak enflasyona paralel bir seyir izlediğini ortaya koydu.

Büyükşehirler özelinde ise en çok değer artışı yaşayan ilk 4 ile sadece Ankara girebildi.

KONUT FİYAT ARTIŞINDA 3 İL MEGAKENTLERİ YIKTI GEÇTİ

Aralık 2025 itibarıyla büyükşehir statüsündeki 24 ilde konut fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyon oranının üzerine çıktı. Bu illerde konut sahipleri reel getiri elde etti.

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları reel olarak değer kaybetti

Endeksa verileri, birçok büyükşehirde metrekare fiyatları ile yıllık artış oranlarının dikkat çekici seviyelere ulaştığını ortaya koydu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın yanı sıra bazı Anadolu kentleri de güçlü fiyat artışlarıyla öne çıktı.

Büyükşehirler arasında dört il, yıllık konut fiyat artışında yüzde 40 sınırını aşarak yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağlayan şehirler olarak öne çıktı. Talepte yaşanan artış ve sınırlı arzın etkisinde yüksek değer artışı yaşayan o iller şu şekilde sıralandı:

Paylaştığınız veriler doğrultusunda oluşturulan tablo aşağıdadır:

Şehir m² Fiyatı (TL) Yıllık Artış (%) Muğla 56.624 TL %46,60 Ankara 44.156 TL %46,43 Denizli 40.463 TL %42,33 Diyarbakır 38.771 TL %40,11

İstanbul’da yıllık konut fiyat artışı yüzde 37,21 olarak ölçüldü. Antalya, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de de artış oranları enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Anadolu’da ise Kayseri, Erzurum, Samsun ve Trabzon, konut fiyatlarındaki yükselişle yatırımcıların öne çıkan kentleri arasında yer aldı.

NAKİTİ OLAN ALDI

Konut fiyatlarına ilişkin balon tartışmaları sürerken, sektör temsilcileri mevcut göstergelerin riskli bir tabloya işaret etmediğini belirtiyor. İnşaat maliyetlerindeki yükselişe rağmen kredili satışların tarihsel olarak düşük seviyelerde kalması, risk algısını sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Şimşek'in yönettiği toplantıda konut kredileri konuşuldu

Güncel verilere göre her 100 konut satışının yaklaşık 85’i peşin yapılıyor.

Uzmanlar, kira artışlarının etkisiyle konutta amortisman süresinin 13,5 yıla kadar gerilediğini, bu nedenle fiyat hareketlerinin balon niteliği taşımadığını ifade ediyor.

Konut satışında rekor!

Genel görünümde konut fiyat artışları sınırlı seyretse de bazı büyükşehirlerde tapu sahipleri için 2025 yılı kazançlı geçti. Yıllık artış oranı yüzde 40’ın üzerine çıkan dört şehir, konut yatırımında lokasyonun belirleyici önemini bir kez daha ortaya koydu.