Şimşek'in yönettiği toplantıda konut kredileri konuşuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Finansal İstikrar Komitesi, finans dünyasındaki güncel tabloyu ve sektörel düzenlemeleri ele almak üzere bir araya geldi.

Bakan Mehmet Şimşek yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, hem Türkiye hem de dünya genelindeki makroekonomik görünüm ile piyasalardaki son gelişmeler kapsamlı bir biçimde masaya yatırıldı.

Finansal İstikrar Komitesi Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu- 21.01.2026 pic.twitter.com/E1ikuMlal1 — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 21, 2026

İLK KEZ EV ALACAKLAR VE BANKACILIK SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

Toplantının odağında, bankacılık sektörünün mevcut durumu ve ilk kez konut sahibi olmak isteyenlere yönelik kredi kullanımındaki kısıtlamalar yer aldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, banka dışı finansal kuruluşların mevcut makro ihtiyati kurallara ne derece uyum sağladığı üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

KREDİ KARTLARI VE KOMİSYONLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren kredili mevduat hesapları (KMH), bankaların uyguladığı kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına dair mevcut durumun titizlikle gözden geçirildiği açıklandı.

Açıklamada, bu alanlarda ilerleyen dönemde atılabilecek adımların değerlendirildiği vurgulanırken; dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme için finansal istikrarın korunmasının esas olduğu hatırlatıldı.

Komitenin bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.