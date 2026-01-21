Şimşek'in yönettiği toplantıda konut kredileri konuşuldu

Yayınlanma:
Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nin gündeminde konut kredileri yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Finansal İstikrar Komitesi, finans dünyasındaki güncel tabloyu ve sektörel düzenlemeleri ele almak üzere bir araya geldi.

Bakan Mehmet Şimşek yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, hem Türkiye hem de dünya genelindeki makroekonomik görünüm ile piyasalardaki son gelişmeler kapsamlı bir biçimde masaya yatırıldı.

İLK KEZ EV ALACAKLAR VE BANKACILIK SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

2023/08/16/konut-ekspertiz-1024x590-1.png

Toplantının odağında, bankacılık sektörünün mevcut durumu ve ilk kez konut sahibi olmak isteyenlere yönelik kredi kullanımındaki kısıtlamalar yer aldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, banka dışı finansal kuruluşların mevcut makro ihtiyati kurallara ne derece uyum sağladığı üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

KREDİ KARTLARI VE KOMİSYONLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

Milyonlarca tüketiciyi doğrudan ilgilendiren kredili mevduat hesapları (KMH), bankaların uyguladığı kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına dair mevcut durumun titizlikle gözden geçirildiği açıklandı.

Kredi kartı sahipleri dikkat: Limitler bugün değiştiKredi kartı sahipleri dikkat: Limitler bugün değişti

Açıklamada, bu alanlarda ilerleyen dönemde atılabilecek adımların değerlendirildiği vurgulanırken; dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme için finansal istikrarın korunmasının esas olduğu hatırlatıldı.

Komitenin bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

