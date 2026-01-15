Kredi kartı sahipleri dikkat: Limitler bugün değişti

Yayınlanma:
Kredi kartı ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, bugün itibarıyla bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla herhangi bir temas gerektirmeden ödeme yapılmasını sağlayan temassız işlemlerde yapılan yeni düzenlemeyle, kullanıcılar artık 2 bin 500 TL’ye kadar olan harcamalarını şifre girmeden gerçekleştirebilecek.

kredi-karti.jpg

BUGÜN İTİBARIYLA ARTIRILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği yazıda temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 1 Temmuz 2024’te bin 500 TL’ye yükseltildiğini, yaklaşık 1,5 yılın ardından yapılan güncellemeyle yeni limitin 15 Ocak itibarıyla uygulanmaya başladığını duyurulmuştu.

AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 AVRO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

