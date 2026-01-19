Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2025 yılının son konut verilerini açıkladı. TCMB verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre sadece %0,2 artarak yerinde saydı. Yıllık bazda ise tablo, konutun artık bir "yatırım aracı" olmaktan çıktığını gösteriyor:

Gösterge Aralık 2025 Değişimi Aylık Artış Oranı %0,2 Yıllık Nominal Artış %29,0 Yıllık Reel Değişim (Enflasyondan Arındırılmış) -%1,4 (Azalış) Endeks Değeri (2023=100) 204,5

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ‘EKSİ’YE GEÇİŞ: İSTANBUL VE ANKARA GERİLİYOR

Konut piyasasının kalbi olan üç büyük ilimizde, Aralık ayında aylık bazda fiyat düşüşleri dikkat çekti. Özellikle Ankara’nın yıllık bazdaki yüksek artışı, başkentteki kiralık ve satılık konut krizinin ne kadar derin olduğunu bir kez daha belgeledi:

İstanbul: Aylık -%0,2 azalış, Yıllık %28,5 artış.

Ankara: Aylık -%0,2 azalış, Yıllık %34,9 artış.

İzmir: Aylık -%0,1 azalış, Yıllık %30,8 artış.

