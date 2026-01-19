Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları reel olarak değer kaybetti

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları reel olarak değer kaybetti
Yayınlanma:
Merkez Bankası, 2025 yılının son konut verilerini açıkladı. Aralık ayında konut fiyatları nominal olarak artsa da, enflasyondan arındırıldığında reel olarak %1,4 oranında geriledi. Yani konut fiyatları, hayat pahalılığının hızına yetişemedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2025 yılının son konut verilerini açıkladı. TCMB verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre sadece %0,2 artarak yerinde saydı. Yıllık bazda ise tablo, konutun artık bir "yatırım aracı" olmaktan çıktığını gösteriyor:

GöstergeAralık 2025 Değişimi
Aylık Artış Oranı%0,2
Yıllık Nominal Artış%29,0
Yıllık Reel Değişim (Enflasyondan Arındırılmış)-%1,4 (Azalış)
Endeks Değeri (2023=100)204,5

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ‘EKSİ’YE GEÇİŞ: İSTANBUL VE ANKARA GERİLİYOR

Konut piyasasının kalbi olan üç büyük ilimizde, Aralık ayında aylık bazda fiyat düşüşleri dikkat çekti. Özellikle Ankara’nın yıllık bazdaki yüksek artışı, başkentteki kiralık ve satılık konut krizinin ne kadar derin olduğunu bir kez daha belgeledi:

İstanbul: Aylık -%0,2 azalış, Yıllık %28,5 artış.

Ankara: Aylık -%0,2 azalış, Yıllık %34,9 artış.

İzmir: Aylık -%0,1 azalış, Yıllık %30,8 artış.

AYRINTILAR GELİYOR

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Ekonomi
Emeklilikte kötü haber! Uzman açıkladı: Her çalışandan 12 bin lira kesilecek!
Emeklilikte kötü haber! Uzman açıkladı: Her çalışandan 12 bin lira kesilecek!
Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor?
Doğum izni 24 haftaya mı çıkıyor?
Düşük maaşa bahane olan emekli sayısında gerçek ortaya çıktı
Düşük maaşa bahane olan emekli sayısında gerçek ortaya çıktı